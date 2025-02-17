Автомобильная гонка Daytona 500 в США считается самой популярной среди автогонок года. Такое выдающееся событие не смог пропустить президент США Дональд Трамп, пишет 24 Канал.

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Второе спортивное событие с участием Трампа

Открытие главного этапа заездов Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Daytona 500 состоялось в воскресенье, 16 февраля. Глава государства приехал на событие года в автоспорте вместе с женой Меланией Трамп, а также внучкой.

Эпатажный политик на президентском лимузине совершил символический круг на трассе Daytona International Speedway и пересек финиш.

Мы любим нашу страну, и это большая честь быть с вами на этих гонках. Джентльмены, заводите двигатели!,

– сказал на открытии Трамп.

Видео: Трамп на лимузине совершает почетный круг

Отметим, что победителем гонки второй раз подряд стал пилот команды Hendrick Motorsports Уильям Байрон. Он первым прошел 201 круг трассы Дайтона.

Напомним, что 10 февраля Трамп посетил финал Супербоул LIX. Он стал первым президентом США, который присутствовал на главном событии американского футбола.