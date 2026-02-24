Олимпийские чемпионки из США проигнорировали особое приглашение Трампа

Хоккейная женская сборная США после победы на Олимпийских играх-2026 получила от президента страны Дональда Трампа приглашение принять участие в важном мероприятии. Однако команда решилась отказать политику.

Трамп хотел, чтобы хоккеистки вместе с мужской сборной, которая тоже завоевала в Милане золото, присоединились к нему во время ежегодной речи в Конгрессе. Правда, не обошлось без скандала и обвинений в сексизме, пишет NBC News.

Что ответила Трампу женская хоккейная команда США?

Как отмечает The Washington Post, пресс-офис женской сборной прислал в Белый дом вежливый отказ, отметив, что хоккеистки благодарны за "признание чрезвычайных достижений команды", но не смогут присоединиться к главе государства в Конгрессе из-за "академических и профессиональных обязательств".

Почему приглашение женской сборной сопровождал скандал?

Похоже, что сначала Трамп особо не думал о том, чтобы обращать внимание на женскую команду, зато стремясь пригласить на свою самую большую речь года других триумфаторов Олимпиады – мужскую команду, которая впервые за 46 лет завоевала золото Игр.

Во время общения с хоккеистами сразу после финала с Канадой республиканец в шутку отметил, что "надо, чтобы приехали и женщины, потому что иначе мне объявят импичмент". Новоиспеченные олимпийские чемпионы отреагировали на это хохотом.

В политических кругах США такие комментарии назвали "унизительными и неприемлемыми". Как шутку Трампа, так и поведение хоккеистов после этого оценили как проявление сексизма.

Как завершился хоккейный турнир на Олимпийских играх-2026?