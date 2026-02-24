Олимпийские чемпионки из США проигнорировали особое приглашение Трампа
- Женская хоккейная сборная США отказалась от приглашения Дональда Трампа выступить в Конгрессе из-за "академических и профессиональных обязательств".
- Приглашение сопровождалось скандалом из-за шутки Трампа, которая расценена как сексистская, когда он отметил, что "надо, чтобы приехали и женщины, иначе мне объявят импичмент".
Хоккейная женская сборная США после победы на Олимпийских играх-2026 получила от президента страны Дональда Трампа приглашение принять участие в важном мероприятии. Однако команда решилась отказать политику.
Трамп хотел, чтобы хоккеистки вместе с мужской сборной, которая тоже завоевала в Милане золото, присоединились к нему во время ежегодной речи в Конгрессе. Правда, не обошлось без скандала и обвинений в сексизме, пишет NBC News.
Смотрите также Белый дом иронично отреагировал на поражение Канады в финале Олимпийских игр по хоккею
Что ответила Трампу женская хоккейная команда США?
Как отмечает The Washington Post, пресс-офис женской сборной прислал в Белый дом вежливый отказ, отметив, что хоккеистки благодарны за "признание чрезвычайных достижений команды", но не смогут присоединиться к главе государства в Конгрессе из-за "академических и профессиональных обязательств".
Почему приглашение женской сборной сопровождал скандал?
Похоже, что сначала Трамп особо не думал о том, чтобы обращать внимание на женскую команду, зато стремясь пригласить на свою самую большую речь года других триумфаторов Олимпиады – мужскую команду, которая впервые за 46 лет завоевала золото Игр.
Во время общения с хоккеистами сразу после финала с Канадой республиканец в шутку отметил, что "надо, чтобы приехали и женщины, потому что иначе мне объявят импичмент". Новоиспеченные олимпийские чемпионы отреагировали на это хохотом.
В политических кругах США такие комментарии назвали "унизительными и неприемлемыми". Как шутку Трампа, так и поведение хоккеистов после этого оценили как проявление сексизма.
Как завершился хоккейный турнир на Олимпийских играх-2026?
- Мужской и женский финалы удивительным образом прошли по практически одинаковому сценарию. В обоих участие приняли команды США и Канады.
- В решающих матчах, несмотря на статус фаворита для канадцев, американцы получили оба комплекта золотых наград, забросив решающие шайбы в овертайме.
- Для мужской команды это была лишь третья награда высшей пробы за все время: предыдущие получали в 1960 и 1980 годах. Прошлые же две Олимпиады американцы вообще вылетали в четвертьфинале, не борясь за какие-либо медали.