Основное время матча завершилось со счетом 1:1, поэтому победителя определяли в овертайме. Американцы открыли счет, канадец Кейл Макар сравнял его, а решающую "золотую" шайбу забил Джек Хьюз, принеся победу США, сообщает 24 канал.

Какова реакция Белого Дома на победу США в матче против Канады?

Кроме спортивной борьбы и звездного состава обеих команд НХЛ, матч имел и политический подтекст.

После прихода к власти Дональда Трампа и республиканцев вопросы, связанные с Канадой, все чаще появлялись в публичных высказываниях американских политиков. Президент США неоднократно упоминал Канаду в контексте двусторонних отношений, иногда прибегая к шутливому образу "51-го штата".

После победы над канадской командой Белый дом не удержался от троллинга, подчеркнув значимость соперничества между государствами. В социальных сетях появилось изображение, на котором белоголовый орлан – символ США – держит в когтях канадскую казарку, что символично отражает канадское присутствие в Северной Америке.

Историческая победа американских хоккеистов и реакция Трампа