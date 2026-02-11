Финны намного превзошли соперников в бросках по воротам. Но им это не помогло, пишет 24 Канал.
Смотрите также Хоккей на Олимпийских играх-2026: расписание всех матчей, результаты, онлайн-трансляция
Как завершился матч Словакии и Финляндии по хоккею на Олимпийских играх?
Фаворитами противостояния считались хоккеисты из Финляндии, которые на прошлой Олимпиаде завоевали золото, в то время как их соперники из Словакии тогда довольствовались бронзой.
Суоми действительно демонстрировали активность в зоне соперников и завершили поединок аж с 40 бросками. Однако голкипер словаков Самуэль Главай – настоящий герой встречи: у него 39 сейвов.
Словакия бросала значительно меньше, но предпочла качество количеству. В первом периоде Слафковски сольным проходом открыл счет.
Финляндия сравняла усилиями Тольванена после первого перерыва. Но в третьем периоде словаки буквально уничтожили оппонентов на льду.
Дворский, снова Слафковский и Ружичка набросали финнам три шайбы. При счете 2:1 словаки реализовали большинство, а финальный вклад в разгром был сделан, когда Финляндия уже сняла голкипера на шестого полевого.
4:1 в итоге – сенсация уже в первом хоккейном мужском матче Олимпийских игр.
Что надо знать об олимпийском хоккейном турнире?
- Участие принимают 12 сборных, разделенных на три группы.
- В плей-офф выходят три победителя групп и лучшая команда, которая займет второе место. Эти четыре команды попадут сразу в 1/4 финала.
- Другие команды, в зависимости от итогового рейтинга, составляют турнирную сетку и начнут борьбу с 1/8 финала.