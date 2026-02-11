Финны намного превзошли соперников в бросках по воротам. Но им это не помогло, пишет 24 Канал.

Как завершился матч Словакии и Финляндии по хоккею на Олимпийских играх?

Фаворитами противостояния считались хоккеисты из Финляндии, которые на прошлой Олимпиаде завоевали золото, в то время как их соперники из Словакии тогда довольствовались бронзой.

Суоми действительно демонстрировали активность в зоне соперников и завершили поединок аж с 40 бросками. Однако голкипер словаков Самуэль Главай – настоящий герой встречи: у него 39 сейвов.

Словакия бросала значительно меньше, но предпочла качество количеству. В первом периоде Слафковски сольным проходом открыл счет.

Финляндия сравняла усилиями Тольванена после первого перерыва. Но в третьем периоде словаки буквально уничтожили оппонентов на льду.

Дворский, снова Слафковский и Ружичка набросали финнам три шайбы. При счете 2:1 словаки реализовали большинство, а финальный вклад в разгром был сделан, когда Финляндия уже сняла голкипера на шестого полевого.

4:1 в итоге – сенсация уже в первом хоккейном мужском матче Олимпийских игр.

