Президент США Дональд Трамп отреагировал на победу американских хоккеистов на Олимпиаде-2026 в Милане. Он эмоционально поздравил сборную с получением "золота" в матче с Канадой, сообщает 24 Канал.

Какой была реакция Трампа?

Президент Дональд Трамп в соцсети X отпраздновал победу над принципиальным соперником вместе с американскими хоккеистами.

Поздравляем нашу замечательную сборную США по хоккею. Они выиграли золото. ВАУ! Какая игра! Много побед!

- написал Трамп.

Историческая победа США и контекст

Мужская сборная США по хоккею победила команду Канады в овертайме со счетом 2:1 и получила золотые медали Олимпийских игр впервые с 1980 года, пишет Reuters.

Главный герой матча Джек Хьюз забил решающий гол в дополнительное время, принеся своей команде победу и став национальным героем.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2026