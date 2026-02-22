Президент США Дональд Трамп отреагировал на победу американских хоккеистов на Олимпиаде-2026 в Милане. Он эмоционально поздравил сборную с получением "золота" в матче с Канадой, сообщает 24 Канал.
Какой была реакция Трампа?
Президент Дональд Трамп в соцсети X отпраздновал победу над принципиальным соперником вместе с американскими хоккеистами.
Поздравляем нашу замечательную сборную США по хоккею. Они выиграли золото. ВАУ! Какая игра! Много побед!
- написал Трамп.
Историческая победа США и контекст
Мужская сборная США по хоккею победила команду Канады в овертайме со счетом 2:1 и получила золотые медали Олимпийских игр впервые с 1980 года, пишет Reuters.
Главный герой матча Джек Хьюз забил решающий гол в дополнительное время, принеся своей команде победу и став национальным героем.
Хоккейный турнир на Олимпиаде-2026
- Впервые за 12 лет американская лига предоставила разрешение игрокам НХЛ представлять свои страны на Олимпийских играх.
- Канада прошла в финал после двух сложных матчей в плей-офф – победы в овертайме 1/4 над Чехией и успеха на последних минутах полуфинальной игры против Финляндии.
- Сборная США тоже играла в овертайме – в четвертьфинале с большим трудом одолели шведов.
- В матче за 3 место хоккейного турнира Олимпиады Финляндия победила Словакию со счетом 6:1.