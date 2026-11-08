"Возьми Хабиба и Махачева": Дональд Трамп сделал безумное предложение Дэйне Уайту

В США обсуждают странное намерение президента Дональда Трампа назначить своим пресс-секретарем в Белом доме главу UFC Дейна Уайта. Особенно возмутило желание республиканца взять в команду также российских бойцов ММА.

Как пишет CNN, Уайт все же не поддался соблазну политической карьеры. А приглашение Трампа могло оказаться обычной оплошностью пожилого человека.

Дейна Уайт в Белом доме

Трамп шокировал общественность в минувшие выходные, заявив, что его новым пресс-секретарем в Белом доме может стать президент промоушена UFC, давний друг и соратник республиканца Дэйн Уайт.

Более того, хозяин Овального кабинета почему-то решил, что будет удачной идеей пригласить на работу не только спортивного функционера, но и бывших и нынешних российских бойцов ММА – Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Для украинцев такое заявление Трампа стало очередным оскорблением.

К счастью, этого безумия все же не произойдет: журналисты утверждают, что Уайт отклонил предложение Трампа и останется в промоутерском бизнесе.

Трамп перепутал?

Абсурдность ситуации усугубляет то, что Трамп, похоже, сделал публичное заявление о приглашении Уайта на фоне глупой ошибки.

Корреспонденты в Вашингтоне выяснили, что специалистом по коммуникациям министра обороны США Пита Хэгсета является женщина по имени Дейна Уайт. Вероятно, советники Трампа предложили ему ее кандидатуру на должность пресс-секретаря, а президент США просто не понял, что речь идет о другом человеке, и подумал о своем друге из UFC.