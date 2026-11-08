"Візьми Хабіба і Махачева": Дональд Трамп зробив божевільну пропозицію Дейні Вайту

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Як пише CNN, Вайт все ж не спокусився політичною кар'єрою. А запрошення Трампа могло виявитися звичайною помилкою старого чоловіка.

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Дейна Вайт у Білому домі

Трамп шокував громадськість під час вікенду, стверджуючи, що його новим прессекретарем у Білому домі може стати президент промоушену UFC, давній друг і соратник республіканця Дейна Вайт.

Більш того, господар Овального кабінету чомусь вирішив, що буде вдалою ідеєю покликати на роботу не лише спортивного функціонера, але й колишніх та нинішніх російських бійців ММА – Хабіба Нурмагомедова та Іслама Махачева. Для українців така заява Трампа стала черговою образою.

На щастя, цього божевілля все ж не станеться: журналісти стверджують, що Вайт відхилив пропозицію Трамп і залишиться у промоутерському бізнесі.

Трамп переплутав?

Абсурду ситуації додає те, що Трамп, схоже, зробив публічну заяву щодо запрошення Вайта на тлі дурної помилки.

Кореспонденти у Вашингтоні з'ясували, що спеціалісткою з комунікацій міністра війни США Піта Геґсета працює жінка на ім'я Дейна Вайт. Ймовірно, радники Трампа запропонували йому її кандидатуру на посаду прессекретарки, а президент США просто не зрозумів, що йдеться про іншу людину, і подумав про свого друга з UFC.