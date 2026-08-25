"Донбасс Арена" превратилась в стадион-призрак: в сети появились жуткие кадры

Когда-то здесь проходили матчи самого высокого уровня, а на трибунах собирались десятки тысяч болельщиков. Теперь стадион, который был символом Донецка, уже много лет не принимает спортивных мероприятий.

Легендарная "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке больше напоминает заброшенное сооружение, чем один из самых современных стадионов Европы. На странице "Бутусов Плюс" в Telegram появились кадры, на которых видно, как территорию вокруг домашнего стадиона "Шахтера" поглощает дикая растительность.

Газон зарос сорняками

На опубликованных кадрах видно, что территория вокруг стадиона фактически заброшена. Газон и прилегающие участки заросли высокой травой и сорняками, а вместо регулярного ухода здесь появились предупреждающие таблички о якобы возможном наличии взрывоопасных предметов.

"Донбасс Арена" была домашним стадионом донецкого "Шахтера". Ее открыли в 2009 году, и сооружение быстро стало одной из главных спортивных визитных карточек Украины. Арена принимала матчи чемпионата Украины, еврокубковые поединки и игры сборной.

После начала российской оккупации Донецка в 2014 году "Шахтер" был вынужден покинуть город, а стадион прекратил полноценное функционирование. До этого сотрудники клуба продолжали следить за состоянием арены и ухаживать за газоном.

"Восстановление" остается лишь на словах

В 2017 году оккупационные силы установили контроль и над самой ареной. С тех пор стадион фактически лишен своего основного назначения – проведения футбольных матчей.

Периодически представители оккупационных властей заявляют о возможном восстановлении "Донбасс Арены" или возвращении футбола в Донецк. В то же время реальных масштабных работ, которые вернули бы комплексу прежний вид и функциональность, не проводилось.

Недавно появились кадры другого заброшенного донецкого стадиона – "Шахтер". Оккупанты превратили футбольную арену в свалку.