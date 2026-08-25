Легендарна "Донбас Арена" в окупованому Донецьку більше нагадує покинуту споруду, ніж один із найсучасніших стадіонів Європи. На сторінці "Бутусов Плюс" у телеграмі з'явилися кадри, на яких видно, як територію навколо домашнього стадіону Шахтаря поглинає дика рослинність.

Газон заріс бур'янами

На оприлюднених кадрах видно, що територія навколо стадіону фактично занедбана. Газон і прилеглі ділянки заросли високою травою та бур'янами, а замість регулярного догляду тут з'явилися попереджувальні таблички про нібито можливу наявність вибухонебезпечних предметів.

"Донбас Арена" була домашнім стадіоном донецького Шахтаря. Її відкрили у 2009 році, а споруда швидко стала однією з головних спортивних візитівок України. Арена приймала матчі чемпіонату України, єврокубкові поєдинки та ігри збірної.

Після початку російської окупації Донецька у 2014 році Шахтар був змушений залишити місто, а стадіон припинив повноцінне функціонування. До цього працівники клубу продовжували стежити за станом арени та доглядати за газоном.

"Відновлення" залишається лише на словах

У 2017 році окупаційні сили встановили контроль і над самою ареною. Відтоді стадіон фактично позбавлений свого головного призначення – приймати футбольні матчі.

Періодично представники окупаційної влади заявляють про можливе відновлення "Донбас Арени" або повернення футболу до Донецька. Водночас реальних масштабних робіт, які б повернули комплексу колишній вигляд і функціональність, не відбулося.

Нещодавно з’явилися кадри іншого занедбаного донецького стадіону – "Шахтар". Окупанти перетворили футбольну арену на звалище.