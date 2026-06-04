Колишній флагман українського футболу, стадіон "Донбас Арена", залишається символом окупованого Донецька з 2014 року. Попри руйнування та відсутність матчів, навколо об'єкта регулярно з'являються політичні заяви, повідомляє 24 Канал.

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Що хочуть зробити з "Донбас Ареною"?

Голова так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що на території окупованого Донецька нібито планується реконструкція "Донбас Арени". За його словами, роботи можуть розпочатися після покращення безпекової ситуації та завершення бойових дій.

На "Донбас Арені" ми обов'язково побачимо Шахтар, справжній донецький Шахтар. Зараз усе пов'язано виключно із заходами безпеки. Поки ще небезпечно. Але ніщо нас не зупинить, – розповів Пушилін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму для "Матч ТВ".

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Він також стверджує, що вже існують певні домовленості щодо майбутнього ремонту стадіону. Водночас жодних конкретних термінів або підтверджених планів окупаційна адміністрація не називає.

Символ пропаганди та зруйнованого футболу

"Донбас Арена" – домашній стадіон донецького Шахтаря, який припинив роботу після окупації міста у 2014 році. Відтоді об’єкт не приймає матчів і поступово занепадає, періодично потрапляючи в кадри дронів та відео з окупованого міста.

У 2017 році окупаційні війська захопили і сам стадіон. До цього працівники Шахтаря підтримували його в порядку, доглядаючи як за спорудою, так і газоном. А вже після цього парк навколо стадіону став покинутим.

Окупаційна влада не вперше робить заяви про "відновлення" арени або навіть повернення футболу, однак реальних проєктів реконструкції не реалізовано. Експерти та спостерігачі розцінюють такі повідомлення як елемент інформаційної пропаганди навколо символічного спортивного об’єкта.