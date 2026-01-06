Укр Рус
6 января, 16:40
Мудрик нарушал правила дорожного движения в Англии: как это повлияет на дело о допинге

Сергей Шаховец

Футболист лондонского Челси Михаил Мудрик ожидает окончательный вердикт по допинговому делу. Дополнительные проблемы украинцу могут создать его систематические нарушения правил дорожного движения.

Известный спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал ситуацию с Михаилом Мудриком, который несколько раз попадал в полицейский протокол. Факты нарушений правил дорожного движения могут осложнить рассмотрение допингового дела, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинский футбол".

Повлияет ли нарушение ПДД на приговор Мудрику?

Специалист отметил, что прямые причинно-следственные связи между нарушениями правил дорожного движения и употреблением допинга отсутствуют. Однако проблемы с полицией могут усложнить работу адвокатам Мудрика.

Во время судебного разбирательства защита игрока Челси должна доказать, что их клиент является дисциплинированным футболистом. Что он внимательно следит за своим здоровьем и не употребляет запрещенных веществ.

Однако факты с нарушением правил дорожного движения подрывают доверие к Мудрику. Суд может решить, что футболист проявляет такую же неосторожность проявил при использовании лекарственных препаратов.

Нарушение в быту не добавляет срока за допинговое нарушение, но уменьшает вероятность применения смягченных санкций. Если защита просит, например, 1 год вместо 4-х, ссылаясь на безупречную репутацию спортсмена, а в новостях появляются протоколы полиции в отношении него, то все аргументы защиты моментально разваливаются, 
– отметил юрист.

Какой срок дисквалификации может получить Мудрик?

Илья Скоропашин также добавил, что в случае умышленного употребления запрещенных веществ футболист может получить максимальный срок – 4 года. В случае сотрудничества со следствием и признания нарушения, Мудрик автоматически получит сокращение дисквалификации до трех лет.

Если адвокаты украинского футболиста докажут, что употребление допинга было непреднамеренным, то санкция составит от двух лет и меньше.

Вернется ли Мудрик в 2026 году?

  • В конце прошлого года появились сообщения о скором возвращении Михаила Мудрика. Вроде бы 17 января 2026 года с вингера Челси снимут все санкции.
  • Более того, инсайдеры сообщили дальнейшее развитие событий. Лондонский Челси отдаст Михаила в аренду в Страсбур до конца сезона, чтобы он набрал форму.
  • Оптимизма фанатам добавило первое появление Мудрика в инстаграме, где он поздравил болельщиков с Новым годом и выразил надежду на скорое возвращение.
  • 5 января Челси поздравил своего футболиста с днем рождения, показательно опубликовав фото Михаила в форме "аристократов".