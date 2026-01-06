Відомий спортивний юрист Ілля Скоропашкін прокоментував ситуацію з Михайлом Мудриком, який кілька разів потрапляв у поліцейський протокол. Факти порушень правил дорожнього руху можуть ускладнити розгляд допінгової справи, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Український футбол".

Чи вплине порушення ПДР на вирок Мудрику?

Фахівець зазначив, що прямі причинно-наслідкові зв'язки між порушеннями правил дорожнього руху та вживанням допінгу відсутні. Проте проблеми з поліцією можуть ускладнити роботу адвокатам Мудрика.

Під час судового розгляду захист гравця Челсі повинен довести, що їхній клієнт є дисциплінованим футболістом. Що він уважно стежить за власним здоров'ям та не вживає заборонених речовин.

Проте факти з порушенням правил дорожнього руху підривають довіру до Мудрика. Суд може вирішити, що футболіст виявляв таку ж необережність проявив при використанні лікарських препаратів.

Порушення в побуті не додає строку за допінгове порушення, але зменшує вірогідність застосування пом'якшених санкцій. Якщо захист просить, наприклад, 1 рік замість 4-х, посилаючись на бездоганну репутацію спортсмена, а в новинах з'являються протоколи поліції щодо нього, то всі аргументи захисту моментально розвалюються,

– зауважив юрист.

Який термін дискваліфікації може отримати Мудрик?

Ілля Скоропашин також додав, що у разі умисного вживання заборонених речовин футболіст може отримати максимальний термін – 4 роки. У разі співпраці зі слідством та визнання порушення, Мудрик автоматично отримає скорочення дискваліфікації до трьох років.

Якщо адвокати українського футболіста доведуть, що вживання допінгу було ненавмисним, то санкція становитиме від двох років і менше.

Чи повернеться Мудрик у 2026 році?