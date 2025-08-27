Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук попала в неприятную историю из-за положительного допинг-теста. Ближайшие четыре года она не сможет участвовать в соревнованиях.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук оказалась в эпицентре громкого скандала. Украинка сдала положительный допинг-тест. Похоже, это ее вывело из равновесия, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Марины.

По теме Дисквалификация Бех-Романчук: федерация легкой атлетики Украины раскрыла подробности

Что возмутило Бех-Романчук?

В организме спортсменки нашли тестостерон, из-за чего Бех-Романчук получила четырехлетнюю дисквалификацию. Об этой ситуации высказался известный журналист и комментатор Виталий Волочай.

Он допустил, что Марина пробовала доказать, что у нее было медицинское заключение на прием запрещенного препарата и ей не удалось это доказать. Также Волочай отметил, что Бех-Романчук его заблокировала в соцсетях.

Поэтому он не смог с ней общаться и выяснить детали скандала. В конце концов сама Марина ответила на эти слова, опубликовав следующий пост у себя в сториз в инстаграм.

Мне нравятся наши журналисты и критики, которые неугомонно выставляют свое мнение или "додумку". Интересный подкаст получился от людей, которых я уважала и считала друзьями, которые были рядом в счастливые моменты. Если у вас есть желание придумывать или заниматься этими догадками, пожалуйста, ваше право. Но не надо рассказывать, что я сделала, а что – нет. Вы не знаете, через что я проходила этот год. Интервью я даю тогда, когда смогу это сделать по своему состоянию здоровья,

– написала Бех-Романчук.

Читайте также Допинг-скандал и любовь с призером Олимпиады: что известно о легкоатлетке Марине Бех-Романчук

Ранее Марина сообщала, что она не согласна с решением Athletics Integrity Unit. Когда ей предлагали признать свою вину для сокращения срока дисквалификации, она отказалась. После окончательного вердикта украинка объявила о приостановлении карьеры.

Напомним, что Бех-Романчук специализируется в прыжках в длину и тройном прыжке. Она является двукратной победительницей Европейских игр и триумфатором чемпионата мира по легкой атлетике.