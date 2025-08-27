Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук потрапила у неприємну історію через позитивний допінг-тест. Найближчі чотири роки вона не зможе брати участь у змаганнях.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук опинилась в епіцентрі гучного скандалу. Українка здала позитивний допінг-тест. Схоже, це її вивело з рівноваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Марини.

Що обурило Бех-Романчук?

В організмі спортсменки знайшли тестостерон, через що Бех-Романчук отримала чотирирічну дискваліфікацію. Про цю ситуацію висловився відомий журналіст та коментатор Віталій Волочай.

Він допустив, що Марина пробувала довести, що в неї був медичний висновок на прийом забороненого препарату та їй не вдалось це довести. Також Волочай зазначив, що Бех-Романчук його заблокувала в соцмережах.

Через це він не зміг з нею спілкуватися і з'ясувати деталі скандалу. Зрештою сама Марина відповіла на ці слова, опублікувавши наступний пост у себе в сторіз в інстаграм.

Мені подобаються наші журналісти та критики, які невгамовно виставляють свою думку або "додумку". Цікавий подкаст вийшов від людей, яких я поважала і вважала друзями, які були поряд в щасливі моменти. Якщо у вас є бажання придумувати або займатися цими здогадками, будь ласка, ваше право. Але не треба розказувати, що я зробила, а що – ні. Ви не знаєте, через що я проходила цей рік. Інтерв’ю я даю тоді, коли зможу це зробити за своїм станом здоров’я,

– написала Бех-Романчук.

Раніше Марина повідомляла, що вона не погоджується із рішенням Athletics Integrity Unit. Коли їй пропонували визнати свою провину для скорочення терміну дискваліфікації, вона відмовилася. Після остаточного вердикту українка оголосила про призупинення кар'єри.

Нагадаємо, що Бех-Романчук спеціалізується у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Вона є дворазовою переможницею Європейських ігор та тріумфаторкою чемпіонату світу з легкої атлетики.