"Уверен, он не употреблял": Ярмоленко откровенно прокомментировал историю с допингом Мудрика

Лидер Динамо высказал свое мнение по поводу положительного допинг-теста, сданного Михаилом Мудриком. Ярмоленко не верит, что его партнер по сборной мог сознательно употребить мельдоний.

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик продолжает оставаться без футбола. Вингер получил положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от игры за Челси.

По теме Челси готовит иск против УАФ на десятки миллионов евро из-за допинга Мудрика

Поддержка от партнера по сборной

Украинское футбольное коммьюнити активно поддерживает Мудрика и желает ему скорейшего возвращения на поле. Свое мнение по допинг-тесту партнера по сборной высказал лидер Динамо Андрей Ярмоленко, сообщает 24 Канал со ссылкой на GG Спорт.

Я даже не знаю, что здесь посоветовать. Я уверен, что он не употреблял никакого допинга. я не знаю, как это произошло. Я надеюсь, что его оправдают и он продолжит играть в футбол и получать удовольствие. Потому что я знаю, насколько он любит эту игру,

– заявил Ярмоленко.

Напомним, что положительный допинг-тест был сделан в конце ноября после матчей сборной Украины. В организме Мудрика обнаружили запрещенный препарат мельдоний.

Читайте также Допинг-скандал Мудрика: юрист назвал две версии, почему затягивается обнародование пробы "B"

Михаил категорически возразил, что он сознательно принимал это вещество. Команда адвоката украинца запросила открытие пробы "В". Если ее результат будет отрицательным, Мудрик сможет вернуться в футбол.

Впрочем, положительная проба "В" оставит украинца без футбола на срок от 2 до 4 лет. Напомним, что питомец Шахтера провел в этом сезоне 15 матчей за Челси, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами. Также на его счету 28 матчей и три гола за сборную Украины.