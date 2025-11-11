Можем подать апелляцию: президент WADA прокомментировал допинговый скандал вокруг Мудрика

В конце 2024 года футбольную общественность шокировала новость о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика. Игрок сборной Украины сразу заявил, что не принимал ничего запрещенного сознательно и сделал запрос на открытие пробы "B".

Ее результаты должны были объявить в течение одного-двух месяцев, однако этого так и не произошло. Накануне о ситуации с украинским футболистом высказался глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что известно о допинговом деле Мудрика?

Он рассказал, что сейчас происходит вокруг этого допингового скандала. По словам польского функционера, WADA до сих пор не получила дисциплинарного решения по делу Мудрика от Футбольной ассоциации Англии и объяснил, что произойдет, когда оно поступит организации.

Прежде всего мы ждем дисциплинарное решение по его делу со стороны ассоциации футбола Англии. На сегодня мы не знаем, когда оно будет. Затем, в соответствии с антидопинговым кодексом, попросим документацию игрока и тогда будем решать, согласны ли мы с этим дисциплинарным решением. Мы можем подать апелляцию в двух случаях: если будем считать, что решение будет слишком строгое или слишком снисходительное,

– сказал Банька.

Отметим, что в июне Мудрика официально обвинили в нарушении антидопинговых правил. Ему в худшем случае грозит дисквалификация сроком на четыре года.

К слову. В сентябре появлялась информация, что украинский футболист из-за длительной дисквалификации может сменить вид спорта и начать карьеру в легкой атлетике, чтобы выступить на Олимпиаде-2028. Однако представитель вингера Челси развеял слухи, а автор инсайда извинился и удалил свою новость.

Напомним, что в крови футболиста нашли мельдоний. Ранее Игорь Бурбас в программе BurBuzz анонсировал, что окончательное решение о сроке дисквалификации должно быть объявлено до конца 2025 года после того, как дело будет рассмотрено спортивным арбитражным судом в Лозанне.

