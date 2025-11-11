Можемо подати апеляцію: президент WADA прокоментував допінговий скандал навколо Мудрика

Наприкінці 2024 року футбольну спільноту шокувала новина про позитивний допінг-тест Михайла Мудрика. Гравець збірної України одразу заявив, що не приймав нічого забороненого свідомо та зробив запит на відкриття проби "B".

Її результати мали оголосити протягом одного-двох місяців, проте цього так і не сталося. Напередодні про ситуацію з українським футболістом висловився голова Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) Вітольд Банька, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Що відомо про допінгову справу Мудрика?

Він розповів, що наразі відбувається навколо цього допінгового скандалу. За словами польського функціонера, WADA досі не отримала дисциплінарного рішення у справі Мудрика від Футбольної асоціації Англії та пояснив, що станеться, коли воно надійде організації.

Насамперед ми чекаємо на дисциплінарне рішення в його справі з боку асоціації футболу Англії. На сьогодні ми не знаємо, коли воно буде. Потім, відповідно до антидопінгового кодексу, попросимо документацію гравця і тоді вирішуватимемо, чи погоджуємося з цим дисциплінарним рішенням. Ми можемо подати апеляцію у двох випадках: якщо вважатимемо, що рішення буде занадто суворе або ж занадто поблажливе,

– сказав Банька.

Зазначимо, що в червні Мудрика офіційно звинуватили в порушенні антидопінгових правил. Йому в найгіршому випадку загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки.

До слова. У вересні з'являлася інформація, що український футболіст через тривалу дискваліфікацію може змінити вид спорту й розпочати кар'єру в легкій атлетиці, щоб виступити на Олімпіаді-2028. Проте представник вінгера Челсі розвіяв чутки, а автор інсайда перепросив та видалив свою новину.

Нагадаємо, що у крові футболіста знайшли мельдоній. Раніше Ігор Бурбас у програмі BurBuzz анонсував, що остаточне рішення щодо терміну дискваліфікації має бути оголошено до кінця 2025 року після того, як справа буде розглянута спортивним арбітражним судом у Лозанні.

Що відомо про кар'єру Мудрика?