Новый допинг-скандал: украинского паралимпийца дисквалифицировали на три года

Украинский параплавец Роман Бондаренко провалил допинг-контроль во время Паралимпийских игр в Париже-2024. В пробе паралимпийца обнаружили запрещенные вещества.

Участник трех Паралимпийских игр Роман Бондаренко сдал положительный допинг-тест. В пробе украинца обнаружили метамфетамин и амфетамин, пишет 24 Канал со ссылкой на InsideTheGames.

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40-летний паралимпиец получил отстранение от соревнований на три года. Отсчет дисквалификации начался с сентября 2024 года. Роман сможет вернуться к соревнованиям только в сентябре 2027 года.

Отметим, что метамфетамин и амфетамин, которые обнаружили в моче Бондаренко, относятся к запрещенным веществам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Международный паралимпийский комитет также аннулировал все результаты Бондаренко на Паралимпиаде-2024. Украинец был шестым в плавании на 50 метров на спине, седьмым на 100 метров и восьмым на 200 метров. Роман выступал в классе S2, где соревнуются параатлеты со значительными нарушениями двигательных функций.

Отметим, что Бондаренко ранее участвовал в Паралимпиадах 2016 и 2020 годов. Роман становился бронзовым призером мирового первенства на дистанции 50 метров на спине, а также завоевал "бронзу" ЧЕ на дистанции 50 метров и 100 метров.

Напомним, что в конце прошлого года запрещенные вещества обнаружили в допинг-пробе футболиста сборной Украины Михаила Мудрика. Сейчас вингер Челси ожидает результатов следствия.