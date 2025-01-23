Учасник трьох Паралімпійських ігор Роман Бондаренко здав позитивний допінг-тест. У пробі українця виявили метамфетамін і амфетамін, пише 24 Канал з посиланням на InsideTheGames.

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40-річний паралімпійєць отримав відсторонення від змагань на три роки. Відлік дискваліфікації розпочався з вересня 2024 року. Роман зможе повернутися до змагань лише у вересні 2027 року.

Зазначимо, що метамфетамін і амфетамін, які виявили у сечі Бондаренка, належать до заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Міжнародний паралімпійський комітет також анулював усі результати Бондаренка на Паралімпіаді-2024. Українець був шостим у плаванні на 50 метрів на спині, сьомим на 100 метрів та восьмим на 200 метрів. Роман виступав у класі S2, де змагаються параатлети зі значними порушеннями рухових функцій.

Зазначимо, що Бондаренко раніше брав участь у Паралімпіадах 2016 і 2020 років. Роман ставав бронзовим призером світової першості на дистанції 50 метрів на спині, а також здобував "бронзу" ЧЄ на дистанції 50 метрів та 100 метрів.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року заборонені речовини виявили у допінг-пробі футболіста збірної України Михайла Мудрика. Наразі вінгер Челсі очікує результатів слідства.