Лікарі виявили у 43-річного спортсмена рак шлунку. Оточення Олександра збирає кошти на допомогу легкоатлету, повідомляє 24 канал із посиланням на Романа Данилюка.

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Який діагноз у Дорошенка

Олександру Дорошенку діагностували лімфому з ураженням шлунку та лімфовузлів. Роман Данилюк опублікував допис у фейсбуці, де повідомив про збір коштів на допомогу для свого друга.

Сума, яка потрібна на лікування та реабілітацію Олександра складає триста тисяч гривень.

Зверніть увагу! Долучитись до збору коштів та допомогти Олександру Дорошенку у боротьбі зі страшною хворобою можна за посиланням.

Досягнення Олександра Дорошенка