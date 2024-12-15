Подробиці ситуації, за якої Железняк отримав травму не розголошується. Він у важкому стані після перелому хребта.
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Железняк потрапив у лікарню
Наразі деталі ситуації не розголошують, пише 24 канал з посиланням на НОК України в Одеській області.
Потрапив в біду олімпійський чемпіон Яків Железняк. Він знаходиться в лікарні у важкому стані після перелому хребта, – йдеться у повідомленні.
Довідка. Яків Железняк є олімпійським чемпіоном 1972 року з кульової стрільби.
Відзначимо, що після завершення карʼєри він працював тренером