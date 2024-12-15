Подробиці ситуації, за якої Железняк отримав травму не розголошується. Він у важкому стані після перелому хребта.

Читайте також Хотіла зробити селфі: бразильська футзалістка трагічно загинула у 22 роки

Железняк потрапив у лікарню

Наразі деталі ситуації не розголошують, пише 24 канал з посиланням на НОК України в Одеській області.

Потрапив в біду олімпійський чемпіон Яків Железняк. Він знаходиться в лікарні у важкому стані після перелому хребта, – йдеться у повідомленні.

Довідка. Яків Железняк є олімпійським чемпіоном 1972 року з кульової стрільби.

Відзначимо, що після завершення карʼєри він працював тренером