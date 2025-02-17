Допинг-скандал Мудрика: юрист назвал две версии, почему затягивается обнародование пробы "B"

В середине декабря футбольную общественность всколыхнула новость о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика. Он сразу заявил, что сознательно не принимал ничего запрещенного и сделал запрос на открытие пробы "B".

С тех пор прошло уже два месяца, а результат до сих пор не обнародован. При стандартных условиях его должны были бы уже объявить.

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Возможно результат уже известен

Юрист Евгений Пронин, который ранее был исполняющим обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины, в своем телеграм-канале объяснил, почему может возникать такая задержка, информирует 24 Канал. Он заявил, что существует две версии:

"Обычно пробу "B" открывают / исследуют и обнародуют не позднее 8 недель. Я помню несколько примеров, когда это время было немного длиннее: Мария Шарапова (проба А – январь 2016 года, проба Б – июнь), Тайсон Гэй ждал 11 недель.

Проба "B" Мудрика уже должна была быть открыта на этот момент, но информация отсутствует. Или исследование почему-то длится дольше обычного срока, или юристы Михаила уже знают результат и пошли его оспаривать в CAS без обнародования известной информации".

К слову. После объявления о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика отстранили от футбола. При худшем сценарии вингеру Челси грозит дисквалификация сроком на четыре года.

Напомним, что последний раз украинец выходил на поле в конце ноября 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.