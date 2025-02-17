Бразилец провел четвертую игру после возвращения в родной клуб. Он помог хозяевам одержать победу, записав первые с 2013 года результативные действия за Сантос, сообщает 24 Канал.

Читайте также Настоящая Joga Bonito: Неймар финтом во время поединка взорвал сеть – эффектное видео

Эмоциональный вечер для футболиста

На 14-й минуте Неймар эффектно ворвался в штрафную площадку, где получил по ногам и заработал пенальти. Он сам взялся выполнять 11-метровый удар и легко переиграл голкипера соперника.

В середине же второго тайма бразилец добавил в свой актив еще и ассист. Неймар в подкате переправил мяч на Гильерме, который установил окончательный счет – 3:1.

Смотрите видеообзор памятного для Неймара матча

К слову. Теперь в активе Неймара есть 202 результативных действия в составе Сантоса. В 229 матчах он забил 137 голов и отдал 65 ассистов.

Отметим, что следующий поединок "рыбы" проведут в ночь с 19 на 20 февраля. Их соперником будет Нороэсте.