Бразилець провів четверту гру після повернення у рідний клуб. Він допоміг господарям здобути перемогу, записавши перші з 2013 року результативні дії за Сантос, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Справжня Joga Bonito: Неймар фінтом під час поєдинку підірвав мережу – ефектне відео

Емоційний вечір для футболіста

На 14-й хвилині Неймар ефектно ввірвався у штрафний майданчик, де отримав по ногах і заробив пенальті. Він сам взявся виконувати 11-метровий удар та легко переграв голкіпера суперника.

У середині ж другого тайму бразилець додав у свій актив ще й асист. Неймар у підкаті переправив м'яч на Гільєрме, який встановив остаточний рахунок – 3:1.

Дивіться відеоогляд пам'ятного для Неймара матчу

До слова. Тепер в активі Неймара є 202 результативні дії у складі Сантоса. У 229 матчах він забив 137 голів і віддав 65 асистів.

Зазначимо, що наступний поєдинок "риби" проведуть в ніч з 19 на 20 лютого. Їх суперником буде Нороесте.