Федерация дзюдо Украины выразила протест из-за допуска белорусов к соревнованиям

Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение допустить белорусских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом. Это вызвало возмущение у украинцев.

Продолжается ползучее снятие санкций спортивными международными ассоциациями со страны-агрессора и ее сателлитов. Очередным примером стал допуск белорусских дзюдоистов к соревнованиям со своей символикой, пишет 24 Канал.

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Реакция украинского дзюдо на допуск белорусов

Свой протест по этому поводу выразила Федерация дзюдо Украины. В заявлении организации к IJF отмечается о грубом нарушении рекомендаций Международного олимпийского комитета.

"Федерация дзюдо Украины выражает решительный протест относительно решения Международной федерации дзюдо (с) допустить к соревнованиям спортсменов из Беларуси под национальным флагом. Это решение является грубым нарушением рекомендаций Международного олимпийского комитета и серьезным ударом по принципам справедливости в спорте.

Беларусь, которая способствовала и поддерживает неспровоцированную военную агрессию России против Украины, не может быть представлена на международной спортивной арене под собственными национальными символами, пока продолжается война в Украине. Такая легитимизация агрессора подрывает доверие к спортивным институтам и создает опасный прецедент двойных стандартов в мировом спорте", – говорится в заявлении Федерации.

Сейчас Федерация дзюдо Украины готовит вместе с НОК и Минспортом совместное обращение к международным спортивным организациям.

Украинское дзюдо стоит на защите честного и справедливого спорта и никогда не согласится с тем, чтобы страны, которые способствовали агрессии против Украины, были представлены на международной спортивной арене, пока их действия остаются угрозой для нашего государства и наших граждан,

– говорится в тексте заявления.

Отметим, что полноценное возвращение белорусских спортсменов может состояться уже на чемпионате мира по дзюдо, которое пройдет в Будапеште с 13 по 20 июня.