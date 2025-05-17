Федерация дзюдо Украины выразила протест из-за допуска белорусов к соревнованиям
- Международная федерация дзюдо (IJF) позволила белорусским спортсменам соревноваться под национальным флагом, что вызвало протест Федерации дзюдо Украины из-за нарушения рекомендаций МОК.
Федерация дзюдо Украины вместе с НОК и Минспортом готовит обращение к международным спортивным организациям, чтобы защитить принципы справедливости в спорте.
Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение допустить белорусских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом. Это вызвало возмущение у украинцев.
Продолжается ползучее снятие санкций спортивными международными ассоциациями со страны-агрессора и ее сателлитов. Очередным примером стал допуск белорусских дзюдоистов к соревнованиям со своей символикой, пишет 24 Канал.
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Реакция украинского дзюдо на допуск белорусов
Свой протест по этому поводу выразила Федерация дзюдо Украины. В заявлении организации к IJF отмечается о грубом нарушении рекомендаций Международного олимпийского комитета.
"Федерация дзюдо Украины выражает решительный протест относительно решения Международной федерации дзюдо (с) допустить к соревнованиям спортсменов из Беларуси под национальным флагом. Это решение является грубым нарушением рекомендаций Международного олимпийского комитета и серьезным ударом по принципам справедливости в спорте.
Беларусь, которая способствовала и поддерживает неспровоцированную военную агрессию России против Украины, не может быть представлена на международной спортивной арене под собственными национальными символами, пока продолжается война в Украине. Такая легитимизация агрессора подрывает доверие к спортивным институтам и создает опасный прецедент двойных стандартов в мировом спорте", – говорится в заявлении Федерации.
Сейчас Федерация дзюдо Украины готовит вместе с НОК и Минспортом совместное обращение к международным спортивным организациям.
Украинское дзюдо стоит на защите честного и справедливого спорта и никогда не согласится с тем, чтобы страны, которые способствовали агрессии против Украины, были представлены на международной спортивной арене, пока их действия остаются угрозой для нашего государства и наших граждан,
– говорится в тексте заявления.
Отметим, что полноценное возвращение белорусских спортсменов может состояться уже на чемпионате мира по дзюдо, которое пройдет в Будапеште с 13 по 20 июня.