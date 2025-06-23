В IBU рассказали, собираются ли допускать российских биатлонистов к ОИ-2026
- Международный союз биатлонистов (IBU) продолжает отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований, включая ОИ-2026.
- IBU поддерживает Украину и не планирует допускать спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям, пока идет война, ведь эти национальные федерации не демонстрируют приверженность принципам IBU.
После начала полномасштабного вторжения Международный союз биатлонистов (IBU) проявил одну из самых принципиальных позиций среди всех спортивных организаций. Он не прикрывался "нейтральностью", а отстранил россиян и белорусов от международных соревнований.
Этот бан до сих пор продолжается, из-за чего очень пылает у "запоребриковых" спортсменов и их пропагандистов. Они обратились в IBU, чтобы узнать, возможно ли их возвращение в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Принципиальная позиция IBU в отношении россиян и белорусов
В Международном союзе биатлонистов заявили, что сейчас это невозможно. Они полностью поддерживают Украину и не собираются допускать агрессоров и их приспешников не только к этапам Кубка мира, но и Олимпийским играм:
"Решение об отстранении российских и белорусских биатлонистов будет продолжаться до тех пор, пока обе национальные федерации не продемонстрируют полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. На данный момент эти цели, очевидно, не выполняются. В нынешних условиях шансы россиян и белорусов на участие в будущем сезоне в Кубке мира являются минимальными.
Это невозможно, пока продолжается война в Украине. В IBU оказывают полную поддержку Украине и выступают на ее стороне. Что касается Олимпиады-2026, то будут проведены консультации с Международным олимпийским комитетом, но в IBU не видят вариантов, при которых россияне и белорусы смогут туда заявиться".
К слову. Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на них будет разыграно 116 комплектов наград.
Напомним, что ранее международная организация под руководством Сергея Бубки разрешила российским атлетам выступать под национальным флагом на World Masters Games 2025.