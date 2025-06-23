В IBU рассказали, собираются ли допускать российских биатлонистов к ОИ-2026

После начала полномасштабного вторжения Международный союз биатлонистов (IBU) проявил одну из самых принципиальных позиций среди всех спортивных организаций. Он не прикрывался "нейтральностью", а отстранил россиян и белорусов от международных соревнований.

Этот бан до сих пор продолжается, из-за чего очень пылает у "запоребриковых" спортсменов и их пропагандистов. Они обратились в IBU, чтобы узнать, возможно ли их возвращение в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также "Путина поливают грязью": олимпийский чемпион выдал кринжовое заявление из-за санкций против России

Принципиальная позиция IBU в отношении россиян и белорусов

В Международном союзе биатлонистов заявили, что сейчас это невозможно. Они полностью поддерживают Украину и не собираются допускать агрессоров и их приспешников не только к этапам Кубка мира, но и Олимпийским играм:

"Решение об отстранении российских и белорусских биатлонистов будет продолжаться до тех пор, пока обе национальные федерации не продемонстрируют полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. На данный момент эти цели, очевидно, не выполняются. В нынешних условиях шансы россиян и белорусов на участие в будущем сезоне в Кубке мира являются минимальными.

Это невозможно, пока продолжается война в Украине. В IBU оказывают полную поддержку Украине и выступают на ее стороне. Что касается Олимпиады-2026, то будут проведены консультации с Международным олимпийским комитетом, но в IBU не видят вариантов, при которых россияне и белорусы смогут туда заявиться".

К слову. Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на них будет разыграно 116 комплектов наград.

Напомним, что ранее международная организация под руководством Сергея Бубки разрешила российским атлетам выступать под национальным флагом на World Masters Games 2025.