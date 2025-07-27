Президент МОК высказалась о допуске россиян к Олимпиаде-2026
- Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что возможен допуск "нейтральных" российских и белорусских атлетов на зимние Олимпийские игры-2026, по аналогии с Олимпиадой-2024 в Париже.
- Решение еще не окончательное, но МОК может придерживаться стратегии допуска нейтральных атлетов к нескольким видам спорта.
Уже в феврале 2026 года состоятся зимние Олимпийские игры. Сейчас активно обсуждается вопрос возможного допуска россиян и белорусов.
Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что Международный олимпийский комитет может действовать по сценарию летней Олимпиады в Париже. Это означает, что “нейтральные” атлеты смогут участвовать в соревнованиях, пишет 24 Канал со ссылкой на Ski-Nordique.
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Допустят ли россиян к Олимпийским играм?
По словам Ковентри, решение еще не окончательное, но МОК, вероятно, будет придерживаться той же стратегии, что и в случае с Олимпиадой-2024, когда "нейтральные" были допущены в нескольких видах спорта.
Мы не будем спешить к встречам в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже,
– сказала президент МОК.
Справка. Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся в Италии с 6 по 22 февраля.
Напомним, что Кирсти Ковентри возглавила МОК в конце июня 2025 года, заменив на посту Томаса Баха.