Президент МОК высказалась о допуске россиян к Олимпиаде-2026

Уже в феврале 2026 года состоятся зимние Олимпийские игры. Сейчас активно обсуждается вопрос возможного допуска россиян и белорусов.

Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что Международный олимпийский комитет может действовать по сценарию летней Олимпиады в Париже. Это означает, что “нейтральные” атлеты смогут участвовать в соревнованиях, пишет 24 Канал со ссылкой на Ski-Nordique.

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Допустят ли россиян к Олимпийским играм?

По словам Ковентри, решение еще не окончательное, но МОК, вероятно, будет придерживаться той же стратегии, что и в случае с Олимпиадой-2024, когда "нейтральные" были допущены в нескольких видах спорта.

Мы не будем спешить к встречам в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже,

– сказала президент МОК.

Справка. Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся в Италии с 6 по 22 февраля.

Напомним, что Кирсти Ковентри возглавила МОК в конце июня 2025 года, заменив на посту Томаса Баха.