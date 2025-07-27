Президентка МОК Кірсті Ковентрі заявила, що Міжнародний олімпійський комітет може діяти за сценарієм літньої Олімпіади в Парижі. Це означає, що “нейтральні” атлети зможуть брати участь у змаганнях, пише 24 Канал з посиланням на Ski-Nordique.

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За словами Ковентрі, рішення ще не остаточне, але МОК, імовірно, дотримуватиметься тієї ж стратегії, що й у випадку з Олімпіадою-2024, коли "нейтральні" були допущені у кількох видах спорту.

Ми не будемо поспішати до зустрічей у вересні та грудні, але, ймовірно, рухатимемося в тому ж напрямку, що й у Парижі,

– сказала президентка МОК.

Довідка. Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться в Італії з 6 до 22 лютого.

Нагадаємо, що Кірсті Ковентрі очолила МОК наприкінці червня 2025 року, замінивши на посаді Томаса Баха.