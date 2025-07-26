Нещодавно Франсімар Баррозу відвідав окупований росіянами Мелітополь, де проводив майстер-клас для місцевих спортсменів. Там він вирішив звернутися до міжнародного злочинця та за сумісництвом президента Росії Володимира Путіна, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про любителя "русского міра" з Бразилії

Бразилець в інтерв'ю пропагандистам заявив, що завжди мріяв стати росіянином.

"Я дуже хочу російського паспорта. Це моя мрія. Я прагнув для цього працювати. Я хотів би паспорт, тому що я на 100% росіянин. Президент, будь ласка, допоможіть мені", – сказав Баррозу.

Зазначимо, що Франсімар Баррозу професійно виступає в ММА з 2005 року. Брав участь у турнірах промоушена UFC. Бразилець провів 35 поєдинків, у яких здобув 27 перемог, зазнав 7 поразок, а один бій завершив внічию.

У 2021 році він вирішив одружитися з росіянкою та переїхати в Москву. Останні кілька років проживає у країні-агресорці. У столиці Росії відкрив курси тренувань.

Баррозу допомагає окупантам / скриншот з інстаграму

У 2024 році Баррозу незаконно відвідав тимчасово окуповані території України. У Мелітополі та Бердянську він проводив тренування для підрозділів загарбницьких військ. Тож пособник російських злочинців потрапив в базу "Миротворець".

Раніше повідомлялося про зрадника України, який на турнірі ММА відзначився ганебним вчинком.