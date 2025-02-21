Довбик и Яремчук получили соперников: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
В пятницу, 21 февраля, в швейцарском Ньоне проходят жеребьевки еврокубковых турниров. В 14:00 по киевскому времени футбольные болельщики узнали пары 1/8 финала Лиги Европы-2024/2025.
Восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы, еще 8 коллективов присоединились к ним по результатам стыковых матчей 1/16 финала турнира. Хотя киевское Динамо уже давно вылетело из еврокубков, но без украинцев в следующем раунде ЛЕ не обойдется, сообщает 24 Канал.
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Двое украинцев узнали своих соперников
Римская Рома Артема Довбыка прошла Порту и будет выступать в следующем раунде соревнований. А вот греческий Олимпиакос Романа Яремчука вышел напрямую в 1/8 финала Лиги Европы.
- Кто вышел напрямую в 1/8 финала Лиги Европы: Лацио, Атлетик, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Айнтрахт, Лион, Олимпиакос и Рейнджерс.
- Кто пробился через стыковые матчи 1/16 финала ЛЕ: Твенте, АЗ Алкмар, Рома, ФКСБ (Стяуа), Виктория, Реал Сосьедад, Фенербахче и Аякс.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
- Буде-Глимт – Олимпиакос
- Фенербахче – Рейнджерс
- Аякс – Айнтрахт
- ФКСБ – Лион
- Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед
- АЗ Алкмар – Тоттенхэм
- Виктория Пльзень – Лацио
- Рома – Атлетик
Обратите внимание! Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 6-е и 13-е марта.
Добавим, что финал Лиги Европы-2024/2025 примет испанское Бильбао. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей на стадионе "Сан-Мамес" 21 мая 2025 года.