Вісім найкращих клубів напряму вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи, ще 8 колективів приєднались до них за результатами стикових матчів 1/16 фіналу турніру. Хоч київське Динамо вже давно вилетіло із єврокубків, але без українців у наступному раунді ЛЄ не обійдеться, повідомляє 24 Канал.

Варто дізнатись Чотири українці дізналися суперників: результат жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Двоє українців дізнались своїх суперників

Римська Рома Артема Довбика пройшла Порту та виступатиме у наступному раунді змагань. А от грецький Олімпіакос Романа Яремчука вийшов напряму в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Хто вийшов напряму в 1/8 фіналу Ліги Європи: Лаціо, Атлетік, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Айнтрахт, Ліон, Олімпіакос та Рейнджерс.

Лаціо, Атлетік, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Айнтрахт, Ліон, Олімпіакос та Рейнджерс. Хто пробився через стикові матчі 1/16 фіналу ЛЄ: Твенте, АЗ Алкмар, Рома, ФКСБ (Стяуа), Вікторія, Реал Сосьєдад, Фенербахче та Аякс.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Буде-Глімт – Олімпіакос

Фенербахче – Рейнджерс

Аякс – Айнтрахт

ФКСБ – Ліон

Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед

АЗ Алкмар – Тоттенхем

Вікторія Пльзень – Лаціо

Рома – Атлетік

Зверніть увагу! Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 6-те та 13-те березня.

Додамо, що фінал Ліги Європи-2024/2025 прийме іспанське Більбао. Дві найкращі команди турніру зійдуться у матчі за трофей на стадіоні "Сан-Мамес" 21 травня 2025 року.