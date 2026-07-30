Новым клубом Артема стала итальянская Болонья, сообщает 24 Канал. Как говорится на сайте клуба, 29-летний Довбик присоединился к команде на правах аренды.

Что известно о переходе Довбика в Болонью

Контракт рассчитан на один сезон. Ранее сообщалось, что соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа его контракта за 18 миллионов евро.

Нападающий станет первым украинским футболистом в истории Болоньи.

Для 29-летнего форварда это будет третий сезон в чемпионате Италии. В прошлом сезоне в составе Ромы Довбик провел 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Значительную часть игр он пропустил из-за травмы.

В течение двух предыдущих сезонов Болонья выступала в еврокубках, однако в нынешнем сезоне команда не будет участвовать в международных турнирах.

Первый официальный матч нового сезона Болонья проведет 24 августа, когда в стартовом туре чемпионата Италии встретится с Лацио.