Довбик официально покинул Рому – где будет играть футболист сборной Украины

Футболист сборной Украины Артем Довбик во время летнего трансферного окна сменил клуб. Нападающий покинул ряды римской Ромы.

Новым клубом Артема стала итальянская Болонья, сообщает 24 Канал. Как говорится на сайте клуба, 29-летний Довбик присоединился к команде на правах аренды.

Что известно о переходе Довбика в Болонью

Контракт рассчитан на один сезон. Ранее сообщалось, что соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа его контракта за 18 миллионов евро.

Нападающий станет первым украинским футболистом в истории Болоньи.

Для 29-летнего форварда это будет третий сезон в чемпионате Италии. В прошлом сезоне в составе Ромы Довбик провел 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Значительную часть игр он пропустил из-за травмы.

Dovbyk is here!



Welcome to Bologna, Artem ️️#WeAreOne pic.twitter.com/jmnRWj3lOs — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 30, 2026

В течение двух предыдущих сезонов Болонья выступала в еврокубках, однако в нынешнем сезоне команда не будет участвовать в международных турнирах.

Первый официальный матч нового сезона Болонья проведет 24 августа, когда в стартовом туре чемпионата Италии встретится с Лацио.