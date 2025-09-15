В воскресенье, 14 сентября, в матче итальянской Серии А по футболу Рома дома принимала Торино. Хозяева потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

В составе "волков" всю игру на скамейке запасных провел Артем Довбик, несмотря на необходимость хозяев отыгрываться. После финального свистка Джан Пьеро Гасперини объяснил, почему не выпустил на поле украинского форварда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Goal.

Что сказал Гасперини о Довбике?

Главный тренер Ромы заявил, что недоволен работой нападающего на тренировках. Он оставил четкий месседж игроку, назвав условие, при котором тот снова будет играть за римскую команду.

Довбик? Я не собирался выпускать его сегодня. Я хочу видеть его активным на тренировках, динамичным и уверенным. Когда это произойдет, мы вернем его в состав,

– сказал Гасперини.

Отметим. что в нынешнем сезоне Рома впервые потеряла очки в чемпионате Италии. До этого римляне с одинаковым счетом 1:0 одолели Болонью и Пизу.

К слову. Следующий матч "волки" проведут 21 сентября, где в римском дерби будут противостоять Лацио. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени.

Напомним, что сейчас в Италии зажигает другой украинский форвард Богдан Попов. Накануне он забил очередной гол за Эмполи и стал лучшим бомбардиром сезона в Серии B.

Что известно о непростом периоде Довбика в Роме?