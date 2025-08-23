Арсений Ерошевич стал жертвой нападения со стороны мигрантов возле ночного клуба. Парня дико избили, из-за чего он впал в кому.

Что произошло в Подмосковье?

Очередной дикий случай произошел после матча любительского турнира в Подмосковье. Футболист команды "Русская община Щелково" Арсений Ерошевич стал жертвой драки с футболистами-мигрантами.

20-летний парень забил победный гол в ворота команды "Дизель", что не понравилось футболистам-оппонентам. После матча Арсений поехал в ночной клуб, где его и встретили мигранты для разговора.

Она в конце концов переросла в драку, где Ерошевич был в численном меньшинстве. Из-за удара по голове россиянин потерял сознание и упал на асфальт. В свою очередь хулиганы продолжили бить его ногами.

По информации родственников пострадавших Арсений он получил открытую черепно-мозговую травму, гематому головного мозга и перелом гортани. Его доставили в реанимацию, где провели две сложные операции.

Ерошевич впал в кому, а через несколько дней умер в больнице. По делу задержаны несколько человек, которые не успели скрыться с места преступления. Один из них является гражданином неназванной страны Средней Азии 2005 года рождения.

Еще одним подозреваемым является местный житель 24-х лет. Что интересно, полиция отпустила двух подозреваемых, что вызвало протесты в клубе "Русская община Щёлково".