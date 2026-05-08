Ударился о стол и получил черепно-мозговую травму: что известно о драке звезд Реала

Лидер полузащиты Реала Федерико Вальверде пропустит матч против Барселоны из-за травмы, полученной в драке с партнером по команде. Фигурантам скандала грозят серьезные наказания, или даже потеря контрактов с клубом. Как до этого дошло.

Мадридский Реал переживает серьезный внутренний кризис, который увенчался сомнительными перспективами в клубе для Федерико Вальверде и Орельена Чуамени. 24 Канал разобрался в хронологии крупнейшего скандала в стане "сливочных" в последние годы.

Что известно о начале проблем в Реале?

Мадридский Реал не выигрывал официальных трофеев с декабря 2024 года, когда команда одержала победу на Межконтинентальном кубке ФИФА. В эти небольшие декабрьские соревнования "королевский" клуб попал как победитель Лиги чемпионов, поэтому можно считать это успехом сезона 2023/24.

Локальные же соревнования не удаются мадридцам вот уже второй год. В кампаниях 2024/25 и 2025/26 Реал вылетал на стадиях 1/4 Лиги чемпионов, Кубок Испании за этот период выигрывали Барселона и Реал Сосьедад, а чемпионат может второй раз подряд достаться "сине-гранатовым".

Еще в январе клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Хаби Алонсо "по соглашению сторон". Причиной тогда называли поражение от Барселоны в Суперкубке страны (2:5).

Но по сообщению газеты Marca, во время одной из тренировок в Алонсо возник конфликт с подопечными, в ходе которого лучший тренер 2024 года по версии Globe Soccer Awards сказал: "Я не знал, что пришел тренировать детский сад!".

Драки тогда не было, тренер остался без работы, а футбольное сообщество узнало о проблемах в раздевалке "сливочных".

Как дошло до драк между Чуамени и Вальверде?

После увольнения Алонсо в клубе происходили конфликты, но они завершались менее фатально, без последствий для здоровья. Например, во время матча против Баварии в Лиге чемпионов ссорились Беллингем и Винисиус.

Уже после вылета из Лиги чемпионов на клубной базе подрались Альваро Каррерас и Антонио Рюдигер, сообщал ресурс Radioestadio Noche. Позже эту информацию подтвердил сам Каррерас.

Новый виток внутреннего противостояния произошел 6 мая. Как отметили в Marca, на тренировке случился эпизод с фолом. Позже издание напишет, что грубо сыграл Вальверде. Тогда уругвайский и испанский футболист потолкались.

Хуже стало на следующий день. Cope.es отмечает, что Чуамени хотел примирения, однако Вальверде обвинил партнера в утечке информации в СМИ и отказался пожимать руку. Тогда и произошла драка между игроками, в результате которой Вальверде получил травму головы.

Издание The Athletic отмечает, что в их версии конфликт 7 мая начался на футбольном поле, а не в раздевалке.

Какие последствия возможны для обоих игроков и как они реагируют?

По информации Carrusel Deportivo, во время схватки Вальверде упал и получил рассечение головы. О факте травмы сразу сообщил официальный сайт Реала.

В связи с событиями, которые произошли сегодня утром на тренировке первой команды, было принято решение возбудить дисциплинарные дела в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орелиена Чуамени. Клуб сообщит о решении по обоим делам в надлежащее время, после завершения соответствующих внутренних процедур,

– говорится в коммюнике Реала.

Позже в клубе сообщили, что Федерико получил черепно-мозговую травму. Орельен Чуамени пока не комментировал события, а вот Вальверде обратился к фанатам в сторис своего инстаграма.

Я случайно ударился головой о стол, из-за чего получил небольшой порез на лбу, который потребовал стандартного осмотра в больнице. Мой одноклубник меня не бил, и я также не бил его, хотя понимаю, что вам легче поверить в то, что мы подрались или что это было намеренно. Но этого не было,

– отметил Вальверде.

По словам 27-летнего уругвайца, между ним и партнером по команде действительно произошли два конфликтных эпизода, но "такое бывает и обычно не выходит за пределы раздевалки".

Мелхор Руиса в соцсети X отметил, что по внутреннему регламенту обоим спортсменам грозит отстранение на 11 – 20 матчей без сохранения заработной платы или даже разрыв контракта.

Что дальше для Чуамени, Вальверде и Реала?

Следующий поединок "сливочные" сыграют 10 мая, когда поедут на выезд против Барселоны. Начало запланировано в 22:00 по киевскому времени. В случае не проигрыша каталонский клуб досрочно выиграет чемпионат Испании.

По информации клубных ресурсов Реала, Вальверде этот матч пропустит, он вылетел на 10 – 14 дней.

В текущем сезоне уругвайский футболист провел 48 матчей во всех турнирах: девять голов и 13 ассистов.

Участие Чуамени в игре остается под вопросом. На его счету в кампании 2025/26 всего 46 матчей: два гола и два ассиста.