Открытый чемпионат США 2025 года в Нью-Йорке завершится 7 сентября. Теннисисты сейчас борются за выход в полуфинал престижного турнира серии Grand Slam.

Дрейк не пропустил громкое событие в Нью-Йорке. Канадский рэпер поставил огромные средства на победителя US Open-2025, сообщает 24 канал со ссылкой на The Tennis Letter.

Читайте также Джокович установил исторический рекорд на US Open 2025: видеообзор матча

Сколько денег поставил Дрейк?

Дрейк решил сделать ставку на то, что Янник Синнер станет победителем Открытого чемпионата США 2025 года. Канадский рэпер поставил на победу итальянского теннисиста 300 тысяч долларов.

Если итальянец поднимет трофей над головой, то Дрейк получит почти вдвое больше от своей ставки – 507 тысяч долларов. Чистыми за победу Синнера музыкант получит 207 тысяч долларов.

Напомним, что в четверг 4 сентября Янник Синнер сыграет в четвертьфинале US Open-2025. За выход в полуфинал турнира серии Grand Slam итальянский теннисист поборется с земляком Лоренцо Музетти.

Как Синнер дошел до 1/4 финала?