Сербский теннисист пробился в 1/8 финала турнира в Нью-Йорке, одолев британца. Новак Джокович на US Open-2025 побил рекорд, который принадлежал легендарному Роджеру Федереру, сообщает 24 канал со ссылкой на TNT Sports.

Что покорилось Джоковичу?

Новаку Джоковичу в матче с Кэмероном Норри покорилось историческое достижение во времена Открытой эры тенниса. 38-летний теннисист одержал больше всего побед в матчах на хардовых турнирах серии Grand Slam – Australian Open и US Open.

Джокович по этому показателю обошел легенду Роджера Федерера (завершил карьеру). Победа над британцем стала 192 в карьере сербского теннисиста на хардовых турнирах Большого шлема.

Отметим, что третьим в списке по этому показателю является именитый Рафаэль Надаль, который завершил карьеру в 2024 году. Испанский экстенисист во времена своих выступлений получил 144 матча на подобных турнирах.

К слову. Новак Джокович за свою карьеру 24 раза победил на турнирах серии Grand Slam – рекорд среди мужчин. В частности, у сербского теннисиста 10 побед на Australian Open и 4 на US Open.

В следующем раунде US Open 2025 в Нью-Йорке Новак Джокович встретится с Яном-Леннардом Штруффом. Матч состоится 1 сентября – примерно в 2:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что Даниила Медведева оштрафовали за его поведение на US Open 2025. Российский теннисист устроил позорное представление на турнире в Нью-Йорке.