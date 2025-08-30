Сербський тенісист пробився до 1/8 фіналу турніру у Нью-Йорку, здолавши британця. Новак Джокович на US Open-2025 побив рекорд, який належав легендарному Роджеру Федереру, повідомляє 24 канал із посиланням на TNT Sports.

Що підкорилося Джоковичу?

Новаку Джоковичу у матчі з Кемероном Норрі підкорилось історичне досягнення за часів Відкритої ери тенісу. 38-річний тенісист здобув найбільше перемог у матчах на хардових турнірах серії Grand Slam – Australian Open та US Open.

Джокович за цим показником обійшов легенду Роджера Федерера (завершив кар'єру). Перемога над британцем стала 192 у кар'єрі сербського тенісиста на хардових турнірах Великого шолому.

Огляд матчу Джокович – Норрі: дивіться відео

Зазначимо, що третім у списку за цим показником є іменитий Рафаель Надаль, який завершив кар'єру у 2024 році. Іспанський екстенісист за часів своїх виступів здобув 144 матчі на подібних турнірах.

До слова. Новак Джокович за свою кар'єру 24 рази тріумфував на турнірах серії Grand Slam – рекорд серед чоловіків. Зокрема, у сербського тенісиста 10 перемог на Australian Open та 4 на US Open.

У наступному раунді US Open 2025 у Нью-Йорку Новак Джокович зустрінеться з Яном-Леннардом Штруффом. Матч відбудеться 1 вересня – приблизно о 2:00 за київським часом.

Раніше повідомляли про те, що Даніїла Медведєва оштрафували за його поведінку на US Open 2025. Російський тенісист влаштував ганебну виставу на турнірі у Нью-Йорку.