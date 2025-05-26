В украинском футболе может произойти громкое объединение двух клубов

Футбольная кампания-2024/2025 в Украине подходит к своему концу. Осталось сыграть матчи плей-офф, после чего наступит 2-месячное межсезонье.

В этот период внимание болельщиков будет приковано к трансферному рынку. Кроме этого, может произойти еще одно событие, которое имеет шансы стать самой громкой новостью в украинском футболе.

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Объединение харьковских клубов

Она касается двух харьковских клубов. Речь идет о Металлисте 1925 и Металлисте, которые могут объединиться в одно целое, сообщает 24 Канал со ссылкой на инсайдера Игоря Бурбаса.

Инициатива исходит от Металлиста 1925, который планирует поглотить своего соседа. После объединения, которое может произойти уже в ближайшее время, вероятнее всего, останется единое название – Металлист.

Напомним, что Металлист 1925 был главным фаворитом Первой лиги, однако не смог пробиться напрямую в Украинскую Премьер-лигу и теперь будет играть в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе. Металлист при этом закончил сезон на шестом месте, отстав на пять очков от команды Александра Чижова.

Справка. За право выступать в УПЛ Металлист 1925 будет играть с Левым Берегом, который финишировал на 14-й строчке в элитном дивизионе. Стыковые матчи должны состояться 29 мая и 1 июня.

Отметим, что сейчас ходят слухи, что Металлист 1925 (или Металлист, если произойдет объединение) может возглавить Руслан Ротань.