Конфликтовал с Малиновским: Довбик будет работать под руководством победителя Лиги Европы
- Римская Рома предложила Джан Пьеро Гасперини 3-летний контракт на должность главного тренера.
- Гасперини имеет успешный опыт тренировки Аталанты и одержал победу в Лиге Европы в сезоне 2023/2024.
- Аталанта под руководством Гасперини занимает третье место в Серии А, а Рома - седьмое.
- Гасперини начал свою тренерскую карьеру в 1994 году и имеет богатый опыт работы с различными итальянскими клубами.
Римская Рома определилась с новым главным тренером команды. На замену Клаудио Раньери может прийти нынешний наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини.
По информации итальянского издания Corriere dello Sport, римский клуб предложил 67-летнему наставнику 3-летний контракт. Джан Пьеро Гасперини взял время, чтобы хорошо согласовать все "за" и "против" этого предложения "волков", информирует 24 Канал.
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Новый тренер для Довбыка
Ранее уже бывший футболист Ювентуса и сборной Италии Анджело Ди Ливио называл кандидатуру Гасперини, как хороший вариант для Ромы и лично развития Артема Довбыка.
Сейчас итальянский специалист продолжает свою работу во главе Аталанты. За спиной Гасперини уже 430 матчей во главе "бергамасков". Его нынешняя команда борется за медали текущего сезона Серии А. Аталанта после 29 туров замыкает тройку лидеров, набрав 58 баллов. Отставание до лидера сезона Интера составляет 6 очков, а до второго Наполи лишь 3 пункта.
Рома же идет седьмой, имея в своем активе 49 набранных баллов.
Что известно о тренерской деятельности Гасперини
- Начал свою тренерскую работу в далеком 1994-м году, когда возглавил "молодежку" Ювентуса.
- После чего два года отдал другому итальянскому клубу Кротоне (110 матчей).
- С 2006-го по 2010-й годы возглавлял Дженоа. Под его руководством команда провела 186 поединков. Это второй показатель в карьере Гасперини во главе одного клуба. Больше только проведенных игр во главе Аталанты.
- Самым именитым клубом в тренерской деятельности Гасперини стал Интер (всего 5 матчей).
- В 23-х матчах Гасперини был главным тренером Палермо.
- В конце сентября 2013-го итальянский специалист вернулся работать в Дженоа (111 игр).
- С июля 2016-го возглавляет Аталанту.
- Наибольшим достижением в тренерской карьере Гасперини является победа в Лиге Европы с Аталантой в сезоне-2023/2024.