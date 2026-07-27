Инфантино обнародовал на сайте ФИФА огромное обращение, в котором подробно прошелся по всем своим якобы большим достижениям на фоне "распространения ненависти", пишет 24 Канал .

Что написал Инфантино в обращении к хейтерам

Чиновник отметил, что "некоторые были так поглощены ненавистью, что пропустили всю радость и единство от прекрасной игры". Инфантино упрекнул тех, кто "распространяет лживые слухи и клевету", что пока они это делают, ФИФА находится на передовой проведение лучшего шоу в мире.

Президент организации похвастался якобы полным отсутствием инцидентов безопасности, а также почему-то решил, что доказательством успеха Мундиаля является присутствие на трибунах большого количества звезд музыки, кино и индустрии развлечений.

Он также сначала поблагодарил правительства стран-организаторов и свою команду в ФИФА, а уже потом волонтеров и болельщиков.

Наш мир нуждается в любви, а не ненависти; толерантности, а не раскола; празднование, а не траура. Пока вы распространяли ненависть, мы без устали работали над тем, чтобы объединить страны, находящиеся в состоянии войны. Футбол – это о мире. Это не о политике. Футбол – это единство, а не раскол. Футбол больше ненависти и дискриминации,

– цинично написал поклонник возвращения России в большой спорт.

Как Инфантино прокомментировал скандал с Балогуном и спорные судейские решения

Не обошел вниманием президент ФИФА и самый большой скандал Мундиаля с отменой красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну.

Инфантино без каких-либо примеров или нормативных документов заявил, что признание желтых и красных карточек ошибочными и дальнейшее восстановление в правах дисквалифицированных футболистов якобы является привычной практикой для крупнейших лиг мира. При этом именно страны, наиболее критикующие ФИФА за "дело Балогуна", якобы чаще всего практикуют изменение дисциплинарных санкций.

Тем, кто тратит свое время и энергию на ненависть к нам: пожалуйста, найдите минуту, чтобы задуматься, помедитировать, помолиться,

– погрузился в абстракцию Инфантино.

В сети же назвали комментарий президента ФИФА "заговаривание зубов" и "произведением искусственного интеллекта", а самого Инфантино "токсичным персонажем".