Скандально известный Инфантино останется президентом ФИФА после ЧМ-2026

Джанни Инфантино практически обеспечил себе еще один президентский срок в ФИФА. Большинство национальных ассоциаций уже выразили готовность поддержать швейцарца на выборах 2027 года.

По завершении чемпионата мира 2026 года Международная федерация футбола, по всей видимости, не сменит своего руководителя. Действующий президент организации получает все большую поддержку со стороны футбольных ассоциаций с разных континентов, сообщает The Guardian.

Большинство федераций поддерживает Инфантино

Подавляющее большинство из 211 национальных ассоциаций, входящих в состав ФИФА, уже направили письма в поддержку Джанни Инфантино перед предстоящими выборами президента организации.

При этом среди немногих федераций, которые пока не выразили официальной поддержки действующему главе ФИФА, называют Германию. О других странах, открыто выступивших против Инфантино, пока не сообщается.

Еще в апреле президент ФИФА подтвердил, что намерен баллотироваться на новый срок. На данный момент он остается единственным кандидатом, официально заявившим об участии в предвыборной гонке.

Когда состоятся выборы президента ФИФА

Официальное выдвижение кандидатов на пост президента ФИФА продлится до 18 ноября 2026 года. Сами выборы запланированы на март 2027 года во время конгресса организации, который состоится в Марокко.

Если до окончания срока подачи заявок не появится влиятельный конкурент, у Инфантино будут отличные шансы сохранить свой пост. Массовая поддержка национальных ассоциаций фактически делает его главным фаворитом предстоящего голосования.

Напомним, Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. За это время его деятельность неоднократно сопровождалась резонансными решениями и громкой критикой, в частности из-за расширения чемпионата мира, проведения турниров в спорных странах, а также тесных связей с отдельными политическими лидерами.