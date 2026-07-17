Після завершення чемпіонату світу 2026 року Міжнародна федерація футболу, схоже, не змінить свого керівника. Чинний президент організації отримує дедалі більше підтримки від футбольних асоціацій з різних континентів, повідомляє The Guardian.

Більшість федерацій підтримує Інфантіно

Переважна більшість із 211 національних асоціацій, які входять до складу ФІФА, уже надіслали листи на підтримку Джанні Інфантіно перед майбутніми виборами президента організації.

Водночас серед небагатьох федерацій, які поки не висловили офіційної підтримки чинному очільнику ФІФА, називають Німеччину. Інших країн, що відкрито виступили проти Інфантіно, наразі не повідомляється.

Ще у квітні президент ФІФА підтвердив, що має намір балотуватися на новий термін. Станом на зараз він залишається єдиним кандидатом, який офіційно заявив про участь у виборчих перегонах.

Коли відбудуться вибори президента ФІФА

Офіційне висунення кандидатів на посаду президента ФІФА триватиме до 18 листопада 2026 року. Самі вибори заплановані на березень 2027 року під час конгресу організації, який відбудеться в Марокко.

Якщо до завершення терміну подачі заявок не з'явиться впливовий конкурент, Інфантіно матиме чудові шанси зберегти свою посаду. Масова підтримка національних асоціацій фактично робить його головним фаворитом майбутнього голосування.

Нагадаємо, Джанні Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року. За цей час його діяльність неодноразово супроводжувалася резонансними рішеннями та гучною критикою, зокрема через розширення чемпіонату світу, проведення турнірів у суперечливих країнах, а також тісні зв'язки з окремими політичними лідерами.