Эту фотографию видел весь мир: Джейк Пол после победы Усика показал коин украинской бригады

Американский блогер-боксер Джейк Пол посетил бой за абсолют между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. После поединка популярный ютубер выразил поддержку украинскому народу.

19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне Александр Усик эффектно победил Даниэля Дюбуа в битве за абсолют. Одним из первых вышел поздравить украинского чемпиона видеоблогер и боксер Джейк Пол, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук 128 ОГШБр.

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Джейк Пол поддержал Украину

Все ведущие медиа держали в объективе Джейка Пола, который имеет многомиллионную аудиторию во всем мире. Американец показал на камеры коин 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Таким образом Пол выразил свое восхищение победой Усика и сказал слова поддержки украинским воинам, которые защищают Родину от российских оккупантов.

Он заставил замолчать всех. Он – один из величайших за всю историю. Безграничное уважение к нему и к украинскому народу!,

– сказал Пол.

Джейк Пол с коином 128-й бригады / фото из фейсбука военного подразделения

Справка. Коин – это специальная монета, которая является неофициальным подтверждением принадлежности к военному подразделению. Это своеобразный символ военного братства.

Напомним, что Джейк Пол также успел провести дуэль взглядов с Александром Усиком. Впоследствии блогер-боксер предложил абсолютному чемпиону мира провести бой по правилам ММА.