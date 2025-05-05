"Его недооценивают больше всего": легенда Ливерпуля высоко оценил уровень звезды сборной Украины

Илья Забарный уже третий сезон проводит в Английской Премьер-лиге. За это время он стал лидером Борнмута и привлек к себе внимание ряда более статусных клубов.

Одним из тех, кто следит за прогрессом молодого центрбека, в частности, назывался Ливерпуль. Своим мнением относительно футболиста сборной Украины поделился бывший полузащитник "красных" Джейми Реднапп, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Заслуженное признание для Забарного

Английский эксперт высоко оценил игру 22-летнего игрока "вишен". Он заявил, что в украинца есть все качества, чтобы сделать следующий шаг вперед в карьере.

"Возможно, его недооценивают больше всего. Я общался с украинской легендой Андреем Шевченком, который заверил меня, что у Забарного есть все качества для перехода на более высокий уровень.

Все говорят о Дине Хейзене. Да, это замечательный молодой игрок, но Забарный также очень агрессивно играет в защите. Я был очень восхищен им. На поле он демонстрирует невероятное хладнокровие", – сказал Реднапп.

Справка. В нынешнем сезоне Илья Забарный провел 36 матчей за Борнмут во всех турнирах. Сейчас его команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ и продолжает борьбу за попадание в зону еврокубков.

Отметим, что следующий поединок "вишни" проведут 10 мая дома против Астон Виллы. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, что Илья Забарный попал в топ-30 самых дорогих центральных защитников мира. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.