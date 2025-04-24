Конец эпохи: легендарный Варди покинет Лестер после 13 лет в команде – эмоциональное видео

Имя Джейми Варди для подавляющего большинства болельщиков является первым, которое придет в голову при упоминании о Лестере. Он стал настоящей легендой клуба, но теперь пришло время их путям разойтись.

Английский форвард покинет команду после завершения сезона-2024/2025, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "лис". Он отдал клубу 13 лет карьеры, за это время став лучшим бомбардиром в истории Лестера.

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Трогательное прощание

Варди заявил, что это очень эмоциональный для него момент, но когда-то он должен был наступить. Англичанин поблагодарил всех, кто поддерживал его все это время и поделился памятными кадрами из матчей в составе Лестера:

Мне очень тяжело принимать тот факт, что этот день наступил, но я знал, что рано или поздно он придет. Я провел 13 невероятных лет в этом клубе – с большим количеством побед, и с некоторыми падениями, но преимущественно – только взлеты. Лестер всегда будет иметь особое место в моем сердце.

Смотрите видео с эмоциональными моментами в карьере Джейми Варди

При этом нападающий заявил, что не собирается вешать бутсы на гвоздь. Он еще имеет амбиции выступать на самом высоком уровне.

"Я хочу продолжать играть и делать то, что мне нравится больше всего – забивать голы. Надеюсь, будет еще один или два для Лестера до конца сезона и еще много в будущем. Возможно, мне уже 38, но я все еще имею желание и амбиции достичь гораздо большего", – сказал Варди.

Справка. Джейми Варди играл в составе "лис" с 2012 года. За это время он провел за команду 496 матчей, в которых забил 198 голов и отдал 69 ассистов. Вместе с Лестером он сотворил главную сенсацию XXI века, выиграв АПЛ-2015/2016. В составе "лис" он отметился рекордной голевой серией в чемпионате Англии (11 матчей подряд), а также выиграл национальный Кубок и Суперкубок.

Отметим, что следующий поединок "лисы" проведут 26 апреля на выезде против Вулверхэмптона. Они уже потеряли шансы сохранить прописку в АПЛ на следующую кампанию.