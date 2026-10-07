У известного боксера, которого побил Усик, диагностировали нейроразличие

Известный британский боксер Джо Джойс рассказал о диагнозе, который ему поставили уже во взрослом возрасте. Ранее спортсмен сталкивался с непониманием из-за особенностей своего мышления.

Джо Джойс в свое время пересекался с Александром Усиком еще до того, что оба боксера перешли в профессионалы. Теперь 40-летний британец решил публично рассказать об особенностях работы своего мозга и многолетнем опыте непонимания со стороны окружающих, сообщает YouTube-канал Daily Mail Boxing.

Джойс узнал о своей нейроразличии только во взрослом возрасте

По словам британца, первые подозрения относительно его особенностей возникли еще в детстве. В школе предполагали, что у Джойса может быть дислексия или другая особенность, однако официального диагноза он тогда не получил.

Я добивался успехов в искусстве и спорте. А вот некоторые другие предметы, такие как английский язык, давались мне с трудом,

– рассказал боксер.

Джойс отметил, что читать он умел и делал это в свободное время, однако в школе его перевели в группу предпоследнего уровня. Теперь спортсмен считает, что при наличии диагноза и соответствующих инструментов мог бы значительно легче преодолевать трудности.

Теперь я понимаю, что жил в "сложном режиме", ведь мог бы получить диагноз и соответствующие инструменты, которые помогли бы мне еще тогда,

– сказал Джойс.

Боксера называют "тугодумом"

Боксер решил рассказать о диагнозе не только для того, чтобы поделиться личной историей. Джойс признался, что его сильно раздражают комментарии о якобы хронической травматической энцефалопатии и призывы завершить карьеру.

Мне уже надоели эти комментарии от людей в индустрии и в соцсетях. Говорят, что у меня хроническая травматическая энцефалопатия, что я тугодум и мне пора уходить на пенсию,

– заявил Джойс.

Он подчеркнул, что подобные слова особенно болезненны с учетом поставленного диагноза, который, по его словам, помогает объяснить особенности работы его мозга.

Джойс также провел параллель со школьными годами: "Люди не меняются: меня до сих пор называют тугодумом".

Напомним, Джойс встречался с Усиком в рамках WSB 1 марта 2013 года. Александр, который тогда выступал за "Украинских атаманов", победил британца единогласным решением судей.

В профессиональном боксе Джойс неоднократно вызывал Усика на реванш, однако их бой так и не состоялся. Предыдущий поединок британец провел в июле 2026 года в Москве, где проиграл россиянину Артему Сусленкову техническим нокаутом в 11-м раунде.

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