14 декабря, 19:54
Легендарный рестлер Джон Сина завершил карьеру: результат последнего боя звезды WWE

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • Джон Сина завершил карьеру в рестлинге после поражения от Гюнтера в Вашингтоне.
  • Сина останется амбассадором WWE, имея за плечами 17 титулов чемпиона мира.

Культовый боец WWE Джон Сина объявил о завершении карьеры в возрасте 48 лет. Свой последний бой звездный американский рестлер провел в ночь на 14 декабря.

Поединок с участием Джона Сины и действующего чемпиона мира Гюнтера состоялся в Вашингтоне на Capital One Arena в рамках Saturday Night's Main Event №42. Этот бой стал последним для легендарного рестлера, сообщает 24 Канал со ссылкой на ITR Wrestling.

Как Сина объявил о завершении карьеры?

Финальный бой Сины завершился его поражением. Гюнтер заставил капитулировать легенду WWE после удушающего приема "слипер".

После завершения поединка Джон Сина оставил кроссовки и напульсники на ринге. Звездный реслер отдал честь и под бурные аплодисменты зрителей покинул зал. Этот жест означает завершение карьеры.

Видео последнего боя Сины

Отметим, что Джон Синна завершил карьеру на ринге, но не в WWE. 48-летний боец будет амбассадором промоушена.

Какие достижения Джона Сины в WWE?

  • Джон Феликс Энтони Сина-младший, более известный как Джон Сина, дебютировал в WWE 27 июня 2002 года, когда он принял вызов Курта Энгла. Его карьера на бойцовском ринге продолжалась 23 года.
  • Во время своей карьеры Сина завоевал 17 титулов чемпиона мира – абсолютный рекорд WWE. Также он был главным чемпионом, обладателем титулов чемпиона США и Интерконтинентального чемпиона, а также командным чемпионом.
  • Звездный рестлер также осуществил успешную карьеру в кинематографе. На его счету участие в более 40 фильмах и сериалах. Наиболее известные фильмы с его участием: Форсаж, Отряд самоубийц, сериалы Дулитл, Миротворец и многие другие.