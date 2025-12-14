Легендарный рестлер Джон Сина завершил карьеру: результат последнего боя звезды WWE
- Джон Сина завершил карьеру в рестлинге после поражения от Гюнтера в Вашингтоне.
- Сина останется амбассадором WWE, имея за плечами 17 титулов чемпиона мира.
Культовый боец WWE Джон Сина объявил о завершении карьеры в возрасте 48 лет. Свой последний бой звездный американский рестлер провел в ночь на 14 декабря.
Поединок с участием Джона Сины и действующего чемпиона мира Гюнтера состоялся в Вашингтоне на Capital One Arena в рамках Saturday Night's Main Event №42. Этот бой стал последним для легендарного рестлера, сообщает 24 Канал со ссылкой на ITR Wrestling.
Как Сина объявил о завершении карьеры?
Финальный бой Сины завершился его поражением. Гюнтер заставил капитулировать легенду WWE после удушающего приема "слипер".
После завершения поединка Джон Сина оставил кроссовки и напульсники на ринге. Звездный реслер отдал честь и под бурные аплодисменты зрителей покинул зал. Этот жест означает завершение карьеры.
Видео последнего боя Сины
Отметим, что Джон Синна завершил карьеру на ринге, но не в WWE. 48-летний боец будет амбассадором промоушена.
Какие достижения Джона Сины в WWE?
- Джон Феликс Энтони Сина-младший, более известный как Джон Сина, дебютировал в WWE 27 июня 2002 года, когда он принял вызов Курта Энгла. Его карьера на бойцовском ринге продолжалась 23 года.
- Во время своей карьеры Сина завоевал 17 титулов чемпиона мира – абсолютный рекорд WWE. Также он был главным чемпионом, обладателем титулов чемпиона США и Интерконтинентального чемпиона, а также командным чемпионом.
- Звездный рестлер также осуществил успешную карьеру в кинематографе. На его счету участие в более 40 фильмах и сериалах. Наиболее известные фильмы с его участием: Форсаж, Отряд самоубийц, сериалы Дулитл, Миротворец и многие другие.