Легендарный рестлер Джон Сина завершил карьеру: результат последнего боя звезды WWE

Культовый боец WWE Джон Сина объявил о завершении карьеры в возрасте 48 лет. Свой последний бой звездный американский рестлер провел в ночь на 14 декабря.

Поединок с участием Джона Сины и действующего чемпиона мира Гюнтера состоялся в Вашингтоне на Capital One Arena в рамках Saturday Night's Main Event №42. Этот бой стал последним для легендарного рестлера, сообщает 24 Канал со ссылкой на ITR Wrestling.

Как Сина объявил о завершении карьеры?

Финальный бой Сины завершился его поражением. Гюнтер заставил капитулировать легенду WWE после удушающего приема "слипер".

После завершения поединка Джон Сина оставил кроссовки и напульсники на ринге. Звездный реслер отдал честь и под бурные аплодисменты зрителей покинул зал. Этот жест означает завершение карьеры.

Видео последнего боя Сины

Отметим, что Джон Синна завершил карьеру на ринге, но не в WWE. 48-летний боец будет амбассадором промоушена.

Какие достижения Джона Сины в WWE?