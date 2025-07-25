24 июля 2025 года ушел из жизни легенда WWE Халк Хоган. 24 Канал в этом материале вспомнил главные спортивные достижения колоритного американца.

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Халк был создан для реслинга

Настоящее имя Халка Хогана – Терри Джин Боллеа. Он родился 11 августа 1953 года в городе Огаста, штата Джорджия. Его отец был строителем, а мать – домохозяйкой и учительницей танцев. Когда маленькому Терри было полтора года, его семья переехала во Флориду.

В детские годы он подавал большие надежды в бейсболе, однако травма поставила крест на этом виде спорта. Парень был достаточно разносторонним. Он увлекался музыкой и вместе с друзьями основал рок-группу.

В 16 лет Хоган пришел в реслинг. Огромный парень ростом в 201 сантиметр был создан для этого вида спортивных развлечений.

Халк Хоган празднует чемпионство WWF 1984 / фото Getty Images

Самый узнаваемый реслер мира

Звездная карьера Хогана в реслинге началась в 1970-х. Однако всемирное признание Халк Хоган получил после 1983 года, когда подписал контракт с World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Его геройский образ вызвал настоящий бум реслинга в 1980-х годах.

Его матчи с Андре Гигантом, Ультимейт Воиром и Рэнди Сэвиджем стали частью истории WWE. Наиболее памятным стал момент на WrestleMania III, где Хоган поднял и бросил 240-килограммового Андре Гиганта. Этот трюк на долгие годы стал вывеской для всего реслинга.

В лучшие годы Халк имел вес 137 килограммов при росте 201 сантиметр. На счету Хогана 12 титулов чемпиона мира в тяжелом весе. В 2005 году легендарний рестлер был введен в Зал славы WWE.

Халк Хоган / фото Getty Images

Карьера в кино

Благодаря бешеной популярности Халк Хоган попал в кино. Фильмография колоритного реслера насчитывает более 30 работ. В кино Хоган дебютировал в 1982 году в фильме "Рокки III", где сыграл роль реслера Тандерлипса. Среди его заметных работ стоит выделить: "Мистер няня" (1993), "Гром в раю" (1994), "Три ниндзя: Жаркий полдень на горе Мега" (1998). Его природная привлекательность надолго останется в памяти киноманов.

Халк Хоган и Сильвестр Сталлоне в фильме "Рокки III" / скриншот из видео

Хоган также появлялся на телевидении, где был ведущим реалити-шоу "Hogan Knows Best".

Поддержка Трампа

В 2024 году Халк Хоган публично поддержал кандидата в президента Дональда Трампа – большого поклонника реслинга. Актер выступал с яркой речью после покушения на политика. Во время выступления Хоган порвал футболку и эмоционально заявил: "Они покушались на моего героя! Пусть "Трампомания" снова правит!".

Видео выступления Хогана в поддержку Трампа

В целом Халк не делал политических громких заявлений. Он никак не отреагировал на войну в Украине, которую начала Россия.

Личная жизнь Хогана

Первый брак Халка Хогана длился почти 25 лет. Его женой была Линда Клэридж. Пара имела дочь Брук – певица и участница реалити-шоу, и сына Ника.

С 2008 года Халк имел отношения с Дженнифер МакДэниел, которая была моложе легендарного реслера на 21 год. В 2022 году пара разошлась.

В сентябре 2023 года Хоган в третий раз женился. Его избранницей стала инструктор по йоге Скай Дейли.

Халк Хоган с третьей женой Скай Дейли / фото из соцсетей

Даже в последние годы жизни Хоган демонстрировал прекрасную физическую форму и регулярно занимался в спортзале. Однако травмы с возрастом сказались. За месяц до смерти 71-летний реслер перенес операцию на позвоночнике. 24 июля 2025 года сердце Халка Хогана остановилось.